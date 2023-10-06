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Зеленський вчергове зустрівся з президенткою не визнаного Україною Косова

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 16:02
Зеленський вчергове зустрівся з президенткою не визнаного Україною Косова
фото: Twitter (X) Османі

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Вйосою Османі, президенткою Косова, яке Україна не визнає. це сталося на  полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Джерело: Twitter (X) Османі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вйоса Османі опублікувала фото рукостискання із Зеленським, підписавши "Стійкість. Рішучість. Надія".

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Зеленський вже зустрічався з Османі на полях попереднього саміту – у червні в Кишиневі. І тоді, і цього разу українська сторона не повідомляла про факт зустрічі. 
  • Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.
  • Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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Теми: КосовоЗеленський
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