Зеленський вчергове зустрівся з президенткою не визнаного Україною Косова
П'ятниця, 6 жовтня 2023, 16:02
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Вйосою Османі, президенткою Косова, яке Україна не визнає. це сталося на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.
Джерело: Twitter (X) Османі, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Вйоса Османі опублікувала фото рукостискання із Зеленським, підписавши "Стійкість. Рішучість. Надія".
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Resilience. Determination. Hope. 🇽🇰🇺🇦 pic.twitter.com/Kd9FE8JKmc— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) October 6, 2023
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Зеленський вже зустрічався з Османі на полях попереднього саміту – у червні в Кишиневі. І тоді, і цього разу українська сторона не повідомляла про факт зустрічі.
- Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.
- Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.
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