Зеленський вчергове зустрівся з президенткою не визнаного Україною Косова

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Вйосою Османі, президенткою Косова, яке Україна не визнає. це сталося на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Джерело: Twitter (X) Османі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вйоса Османі опублікувала фото рукостискання із Зеленським, підписавши "Стійкість. Рішучість. Надія".

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Зеленський вже зустрічався з Османі на полях попереднього саміту – у червні в Кишиневі. І тоді, і цього разу українська сторона не повідомляла про факт зустрічі.

Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН.

Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

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