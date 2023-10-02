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В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных районов, где живут этнические сербы

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 12:32
В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных районов, где живут этнические сербы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО FRANCESCO

В частично признанном Косове заявили, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

Источник: "Европейская правда", косовский премьер Альбин Курти

Детали: Курти заявил, что Приштина получила документальные подтверждения того, что действия вооруженной группы на севере Косова на прошлой неделе были частью более широкого плана Сербии по взятию под контроль северных муниципалитетов.

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"На основе конфискованных документов полиция Косова подтвердила, что террористическая атака была частью более широкого плана по аннексии севера Косова путем скоординированной атаки с 37 определенных позиций. После того должен был появиться коридор в Сербию для поставки оружия и проезда войск", – заявил Курти.

Напомним: 

  • В выходные Приштина заявила о перемещении сербских военных и жандармерии на несколько десятков баз, расположенных рядом с границей.
  • О перемещении к границе с частично признанным Косовом значительных сербских сил заявили также США.
  • В связи с событиями союзники начали усиливать миротворческую миссию НАТО KFOR.
  • Руководители KFOR и гражданской миссии ЕС в Косове провели встречу с президентом, на которой обсудили ситуацию с безопасностью.
  • Тем временем президент Сербии Александар Вучич отрицает наращивание сил возле Косова и говорит о "кампании лжи".

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Темы: СербияКосово
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