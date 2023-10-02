В Косово заявили, что Сербия готовила аннексию северных районов, где живут этнические сербы

В частично признанном Косове заявили, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

Источник: "Европейская правда", косовский премьер Альбин Курти

Детали: Курти заявил, что Приштина получила документальные подтверждения того, что действия вооруженной группы на севере Косова на прошлой неделе были частью более широкого плана Сербии по взятию под контроль северных муниципалитетов.

Реклама:

"На основе конфискованных документов полиция Косова подтвердила, что террористическая атака была частью более широкого плана по аннексии севера Косова путем скоординированной атаки с 37 определенных позиций. После того должен был появиться коридор в Сербию для поставки оружия и проезда войск", – заявил Курти.

Напомним:

В выходные Приштина заявила о перемещении сербских военных и жандармерии на несколько десятков баз, расположенных рядом с границей.

и жандармерии на несколько десятков баз, расположенных рядом с границей. О перемещении к границе с частично признанным Косовом значительных сербских сил заявили также США.

В связи с событиями союзники начали усиливать миротворческую миссию НАТО KFOR.

НАТО KFOR. Руководители KFOR и гражданской миссии ЕС в Косове провели встречу с президентом, на которой обсудили ситуацию с безопасностью.

Тем временем президент Сербии Александар Вучич отрицает наращивание сил возле Косова и говорит о "кампании лжи".