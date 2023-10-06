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Санду заявила, что вагнеровцы хотели устроить в Молдове переворот

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 19:44
Санду заявила, что вагнеровцы хотели устроить в Молдове переворот
Майя Санду, Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российское "ЧВК Вагнер" пыталось устроить в ее стране государственный переворот. Именно тот переорот, который был сорван в начале 2023 года.

Источник: Санду в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президент Молдовы заявила, не приведя подробностей, что за планом госпереворота в ее стране стояла группа Евгения Пригожина, ныне покойного основателя группы Вагнера.

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В этой связи она подчеркнула, что Россия активно осуществляет влияние на Молдову, используя поставки газа, гибридные атаки, включая киберинструменты, и угрозы, связанные с пророссийским сепаратистским регионом "Приднестровье".

"Россия собирается усилить свое давление на Молдову. Они попытались в энергетике и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство, и им это не удалось. А теперь они пытаются массированно вмешиваться в наши выборы, используя большие деньги", – сказала Санду.

По ее словам, молдавские спецслужбы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро российских денег, которые поступили в страну для оказания политического влияния.

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"Инструменты, которые они используют, чтобы завести деньги в страну, очень разнообразны. Мы видели, что некоторое время они просто отправляли молдаван в Москву самолетом через Армению. И эти люди привозили по 10 тысяч евро. Недавно мы видели, что они привозили банковские карты, выданные в Дубае", – пояснила президент.

Россия оказывает давление на Молдову с начала президентства Майи Санду в 2020 году, поскольку недовольна ее прозападными взглядами и желанием добиться молдавского членства в Евросоюзе.

Напомним: Президент Майя Санду еще 13 февраля обнародовала детали вероятного российского плана военного переворота, включавшего, по ее словам, нападение на государственные учреждения и захват заложников.

Больше об этом читайте здесь: Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: МолдоваВагнерПригожинРосcия
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