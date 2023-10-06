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Санду заявила, що вагнерівці хотіли влаштувати в Молдові переворот

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:44
Санду заявила, що вагнерівці хотіли влаштувати в Молдові переворот
Мая Санду, Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російське "ПВК Вагнер" намагалося влаштувати в її країні державний переворот. Саме той переорот, який був зірваний на початку 2023 року.

Джерело: Санду в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президентка Молдови заявила, не навівши подробиць, що за планом держперевороту в її країні стояла група Євгенія Пригожина, нині покійного засновника групи Вагнера.

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У цьому зв’язку вона підкреслила, що Росія активно здійснює вплив на Молдову, використовуючи постачання газу, гібридні атаки, включно з кіберінструментами, та погрози, пов'язані з проросійським сепаратистським регіоном "Придністров'я".

"Росія збирається посилити свій тиск на Молдову. Вони спробували в енергетиці й зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, і їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масовано втручатися в наші вибори, використовуючи великі гроші", – сказала Санду.

За її словами, молдовські спецслужби виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських грошей, які надійшли в країну для здійснення політичного впливу.

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"Інструменти, які вони використовують, щоб завести гроші в країну, дуже різноманітні. Ми бачили, що деякий час вони просто відправляли молдован до Москви літаком через Вірменію. І ці люди привозили по 10 тисяч євро. Нещодавно ми бачили, що вони привозили банківські картки, видані в Дубаї", – пояснила президентка.

Росія чинить тиск на Молдову з початку президентства Маї Санду в 2020 році, оскільки незадоволена її прозахідними поглядами та бажанням домогтись молдовського членства в Євросоюзі.

Нагадаємо: Президентка Мая Санду ще 13 лютого оприлюднила деталі ймовірного російського плану військового перевороту, що включав, за її словами, напад на державні установи та захоплення заручників.

Більше про це читайте тут: Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

Теми: МолдоваВагнерПригожинРосія
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