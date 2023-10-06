Эстонские волонтеры попали под ракетный удар РФ в Украине

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") в пятницу попали под ракетный удар в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter (X) Vaba Ukraina

Детали: По словам организации, их совместный конвой с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в метрах 20-ти от них.

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В результате атаки, все транспортные средства были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

MTÜ Vaba Ukraina teadaanne

Täna hommikul jäi meie ja Ukraina Abi MTÜ ühiskonvoi vaenlase raketilöögi alla. Poiste sõnul kukkus Iskander neist paarikümne meetri kaugusele. Kõik sõidukid hävinesid, poisid jäid napilt õnneks ellu ja terveks. pic.twitter.com/lvqj46KPOn — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

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"Ребята чудом остались живыми и здоровыми. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.

Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что его команда подверглась атаке российского ударного беспилотника, когда работала в Запорожской области.

Автомобиль с оборудованием полностью сгорел. Журналист, фотокор и украинский продюсер остались живы, потому что на момент попадания были не в машине.

Напомним, перед этим в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.