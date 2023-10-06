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Эстонские волонтеры попали под ракетный удар РФ в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 21:39
Эстонские волонтеры попали под ракетный удар РФ в Украине
Фото Х MTÜ Vaba Ukraina

Эстонские волонтерские организации Vaba Ukraina ("Свободная Украина") и Ukraina Abi ("Помощь Украине") в пятницу попали под ракетный удар в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter (X) Vaba Ukraina

Детали: По словам организации, их совместный конвой с Ukraina Abi конвой попал под ракетный удар, а российская ракета "Искандер" упала в метрах 20-ти от них.

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В результате атаки, все транспортные средства были уничтожены, но волонтеры не пострадали.

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"Ребята чудом остались живыми и здоровыми. Мы будем помогать им по мере необходимости вместе с нашими партнерами по сотрудничеству в Украине", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в организации, без человеческих жертв не обошлось, поскольку в соседнем доме погибли двое маленьких детей.

Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что его команда подверглась атаке российского ударного беспилотника, когда работала в Запорожской области.

Автомобиль с оборудованием полностью сгорел. Журналист, фотокор и украинский продюсер остались живы, потому что на момент попадания были не в машине.

Напомним, перед этим в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.

Темы: войнаракетный ударЭстония
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