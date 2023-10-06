Федоров показал БПЛА с искусственным интеллектом из Армии дронов
Пятница, 6 октября 2023, 17:14
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал беспилотники, которых уже отправили на фронт почти 2 тысячи.
Источник: Федоров в Telegram
Детали: "Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за счет государственной программы Армия дронов. Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ.
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Искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия".
Детали: По словам Федорова, власть еженедельно передает "масштабные партии беспилотников" на фронт.
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