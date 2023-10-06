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Федоров показал БПЛА с искусственным интеллектом из Армии дронов

Роман ПетренкоПятница, 6 октября 2023, 17:14
Федоров показал БПЛА с искусственным интеллектом из Армии дронов
скриншот

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал беспилотники, которых уже отправили на фронт почти 2 тысячи.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: "Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за счет государственной программы Армия дронов. Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ.

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Искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия".

Детали: По словам Федорова, власть еженедельно передает "масштабные партии беспилотников" на фронт.

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Темы: беспилотникиВооруженные силывойна
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