Федоров показал БПЛА с искусственным интеллектом из Армии дронов

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал беспилотники, которых уже отправили на фронт почти 2 тысячи.

Источник: Федоров в Telegram

Детали: "Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за счет государственной программы Армия дронов. Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ.

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Искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия".

Детали: По словам Федорова, власть еженедельно передает "масштабные партии беспилотников" на фронт.