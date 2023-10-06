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Естонські волонтери потрапили під ракетний удар РФ в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 21:39
Естонські волонтери потрапили під ракетний удар РФ в Україні
Фото Х MTÜ Vaba Ukraina

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п'ятницю потрапили під ракетний удар в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) Vaba Ukraina

Деталі: За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета "Іскандер" впала за метрів 20-ти від них.

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Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

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"Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні", – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.

Раніше шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.

Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.

Нагадаємо, перед цим у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.

Теми: війнаракетний ударЕстонія
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