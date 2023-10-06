Естонські волонтери потрапили під ракетний удар РФ в Україні

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п'ятницю потрапили під ракетний удар в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) Vaba Ukraina

Деталі: За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета "Іскандер" впала за метрів 20-ти від них.

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Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

MTÜ Vaba Ukraina teadaanne

Täna hommikul jäi meie ja Ukraina Abi MTÜ ühiskonvoi vaenlase raketilöögi alla. Poiste sõnul kukkus Iskander neist paarikümne meetri kaugusele. Kõik sõidukid hävinesid, poisid jäid napilt õnneks ellu ja terveks. pic.twitter.com/lvqj46KPOn — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

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"Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні", – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.

Раніше шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.

Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.

Нагадаємо, перед цим у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.