Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонські волонтери потрапили під ракетний удар РФ в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 6 жовтня 2023, 21:39
Естонські волонтери потрапили під ракетний удар РФ в Україні
Фото Х MTÜ Vaba Ukraina

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п'ятницю потрапили під ракетний удар в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) Vaba Ukraina

Деталі: За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета "Іскандер" впала за метрів 20-ти від них.

Реклама:

Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

ВІДЕО ДНЯ

"Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні", – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.

Раніше шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.

Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.

Нагадаємо, перед цим у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.

Теми: війнаракетний ударЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
війна
Ворог намагався атакувати на 6 напрямках, Сили оборони відбили всі спроби – Генштаб
Федоров показав БПЛА зі штучним інтелектом з Армії дронів
У німецького Rheinmetall замовили велику партію боєприпасів для України
Останні новини
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: