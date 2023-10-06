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В немецкого Rheinmetall заказали крупную партию боеприпасов для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 17:07
В немецкого Rheinmetall заказали крупную партию боеприпасов для Украины
Rheinmetall, Picture Alliance via Getty Images

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил крупный заказ на поставку артиллерийских боеприпасов после второго тендера в рамках рамочного контракта с правительством Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт Rheinmetall

Детали: Правительство ФРГ заказало у компании поставки Вооруженным силам Украины десятков тысяч снарядов типа L15, а также обычных 155-мм снарядов Assegai для немецких вооруженных сил.

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Как говорится в заявлении Rheinmetall, стоимость заказа составляет нижний диапазон трехзначной суммы в миллионах евро. 

Поставка запланирована на 2024 год.

Недавно заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около 1,2 млрд евро.

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Этому предшествовало: Rheinmetall получил контракт на поставку в Украину автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire.

Также компания получила от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"). В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Темы: оружиеГерманияпроизводствовойна
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