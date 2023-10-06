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Враг пытался атаковать на 6 направлениях, Силы обороны отразили все попытки – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 6 октября 2023, 19:02
Враг пытался атаковать на 6 направлениях, Силы обороны отразили все попытки – Генштаб
Иллюстративное фото командования объединенных сил всу

В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя постройка Генштаба 6 октября

Детали: На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области.

Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.

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Защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области на Шахтерском направлении.

На Запорожском направлении силы обороны успешно отразили атаки врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки.

Дословно: "В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника".

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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