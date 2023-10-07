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Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что Путин может победить - Столтенберг

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 7 октября 2023, 09:20
Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что Путин может победить - Столтенберг
фото: getty images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии о предоставлении Украине еще одной системы Patriot и подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть в Украине.

Источник: Столтенберг в интервью Welt, "Европейская правда"

Детали: Глава НАТО особо отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений: "Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot", - сказал Столтенберг.

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"Я понимаю беспокойство, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", - подчеркнул генсек.

"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", - подчеркнул Столтенберг.

Пока в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг нашел слова похвалы в адрес Берлина.

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"Поставка оружия - это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", - отметил он.

Глава Альянса также прокомментировал угрозы Москвы относительно возможного использования тактического ядерного оружия. "Ядерная риторика России является абсолютно безответственной, но риск применения Россией ядерного оружия остается низким", - сказал Столтенберг.

По его словам, Москва осознает, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись. "Конечно, мы продолжаем очень внимательно следить за деятельностью России. НАТО - ядерный альянс, и ядерное сдерживание работает уже 75 лет", - сказал он.

Напомним: Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Темы: НАТОПутин
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