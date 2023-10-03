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Байден вместе с союзниками заверили: поддержка Украины продолжится

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 19:09
Байден вместе с союзниками заверили: поддержка Украины продолжится
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с представителями союзников в НАТО и "Большой семерке": скоординировали поддержку Украины.

Источник: заявление Белого дома, которое цитирует телеканал CNN и "Европейская правда"

Детали: Согласно сообщению администрации Байдена, в разговоре приняли участие лидеры Канады, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии и Великобритании, глава МИД Франции, а также президенты Европейского совета и Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

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В Белом доме говорят, что звонок должен был "скоординировать нашу постоянную поддержку Украины".

В свою очередь польский президент Анджей Дуда рассказал, что Байден ознакомил союзников с ситуацией в США, в частности в отношении Украины.

"Он призвал всех поддерживать помощь Украине. Здесь я могу с уверенностью сказать, что все заверили в единстве в этом вопросе. Мы по-прежнему настроены поддерживать Украину", – цитирует Дуду агентство PAP.

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Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам разговора также подчеркнул, что союзники "преданы поддержке Украины столько, сколько потребуется".

Напомним:

  • В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие. 
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине. А Государственный департамент раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.

Темы: СШАНАТОУкраинаG7
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