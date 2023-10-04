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В Брюсселе собрался Совет Украина-НАТО: говорили об украинских реформах

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 20:38
В Брюсселе собрался Совет Украина-НАТО: говорили об украинских реформах
фото: Минобороны Украины

В столице Бельгии в среду состоялось заседание Совета Украина-НАТО для выполнения решений Вильнюсского саммита.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда"

Детали: По ее словам, на Совете Украина-НАТО украинская сторона представила обновленный план политических, безопасностных и оборонных реформ, связанных с обновленной Годовой национальной программой – инструментом контроля за соответствием Украины членству в Альянсе.

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"Страны-члены НАТО сделают свой вклад в ГНП, поэтому до конца 2023 года мы должны начать реализацию мероприятий, которые приблизят нас к членству в НАТО", – отметила Стефанишина.

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Также, добавила вице-премьер, стороны договорились о "комплексном создании подструктур Совета Украина-НАТО для обеспечения его работы в круглосуточном режиме".

Кроме того, украинская сторона представила приоритетные проекты в рамках Комплексного пакета помощи НАТО по оперативной совместимости, закупкам, разминированию и социальной адаптации.

"Некоторые члены Альянса объявили о дополнительных финансовых взносах на проекты КПД", – объявила Стефанишина без уточнений.

В Альянсе подтвердили, что заседание Совета Украина-НАТО имело целью "подтвердить долгосрочную поддержку Украины со стороны НАТО и развить решение Вильнюсского саммита". Заседание состоялось под председательством заместителя генсека Альянса Мирчи Джоане.

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Темы: НАТОУкраина
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