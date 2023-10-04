Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Брюсселе собрался Совет Украина-НАТО: говорили об украинских реформах

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 20:38
В Брюсселе собрался Совет Украина-НАТО: говорили об украинских реформах
фото: Минобороны Украины

В столице Бельгии в среду состоялось заседание Совета Украина-НАТО для выполнения решений Вильнюсского саммита.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда"

Детали: По ее словам, на Совете Украина-НАТО украинская сторона представила обновленный план политических, безопасностных и оборонных реформ, связанных с обновленной Годовой национальной программой – инструментом контроля за соответствием Украины членству в Альянсе.

Реклама:

"Страны-члены НАТО сделают свой вклад в ГНП, поэтому до конца 2023 года мы должны начать реализацию мероприятий, которые приблизят нас к членству в НАТО", – отметила Стефанишина.

ВИДЕО ДНЯ

Также, добавила вице-премьер, стороны договорились о "комплексном создании подструктур Совета Украина-НАТО для обеспечения его работы в круглосуточном режиме".

Кроме того, украинская сторона представила приоритетные проекты в рамках Комплексного пакета помощи НАТО по оперативной совместимости, закупкам, разминированию и социальной адаптации.

"Некоторые члены Альянса объявили о дополнительных финансовых взносах на проекты КПД", – объявила Стефанишина без уточнений.

В Альянсе подтвердили, что заседание Совета Украина-НАТО имело целью "подтвердить долгосрочную поддержку Украины со стороны НАТО и развить решение Вильнюсского саммита". Заседание состоялось под председательством заместителя генсека Альянса Мирчи Джоане.

Напомним:

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
НАТО
Румыния отправит дополнительные войска для усиления сил НАТО в Косово
Байден вместе с союзниками заверили: поддержка Украины продолжится
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: