Ризик ескалації блідне у порівнянні з тим, що Путін може перемогти – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення Німеччини про надання Україні ще однієї системи Patriot і наголосив, що не можна дозволити Росії виграти в Україні.

Джерело: Столтенберг в інтерв’ю Welt, "Європейська правда"

Деталі: Очільник НАТО особливо відзначив нещодавні заяви Берліна про нові поставки озброєнь: "Я вітаю заяву Німеччини про те, що вона надішле Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot", – сказав Столтенберг.

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"Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства", – наголосив генсек.

"Ми можемо очікувати нових російських атак на українську енергосистему. Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів", – підкреслив Столтенберг.

Поки в Німеччині знову набирають обертів дебати про те, чи варто Берліну постачати Україні крилаті ракети Taurus, Столтенберг знайшов слова похвали на адресу Берліна.

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"Постачання зброї – це національна справа. Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини", – зазначив він.

Очільник Альянсу також прокоментував погрози Москви щодо можливого використання тактичної ядерної зброї. "Ядерна риторика Росії є абсолютно безвідповідальною, але ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким", – сказав Столтенберг.

За його словами, Москва усвідомлює, що ядерна війна ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. "Звичайно, ми продовжуємо дуже уважно стежити за діяльністю Росії. НАТО – ядерний альянс, і ядерне стримування працює вже 75 років", – сказав він.

Нагадаємо: Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.