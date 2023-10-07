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На Николаевщине второй раз за день попадание – Ким

Катерина ТищенкоСуббота, 7 октября 2023, 16:41
На Николаевщине второй раз за день попадание – Ким
Николаев и область, deepstatemap

На Николаевщине второй раз за день зафиксирован вражеский "прилет".

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, Суспільне

Детали: В Николаевской и Одесской областях в субботу днем объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

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В 16:18 СМИ сообщили о повторных взрывах, которые были слышны в Николаеве.

Впоследствии Ким написал: "Повторный приход там же".

Ранее он сообщил, что попадание было не в Николаеве, где слышали взрывы в предыдущий раз, а в области.

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Темы: Николаевская областьракетный ударвзрыввойна
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