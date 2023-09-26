Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Николаева
Российская ракета попала в инфраструктурный объект в Николаеве вечером 25 сентября, в результате чего возник пожар, ночью 26 сентября обломки сбитого беспилотника упали на территории агропредприятия в области.
Источник: ГСЧС в Facebook и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Дословно ГСЧС: "Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га".
Детали: Ночью 26 сентября российские захватчики продолжили атаковать Николаевскую область.
В результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание на территории агропредприятия на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района. Спасатели потушили пожар на площади 700 кв.м.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.
Предыстория:
- Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что россияне вечером 25 сентября несли по городу удар, перед этим в области огласили воздушную тревогу.
- Утром 26 сентября в восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Российские захватчики попали по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава ОВА.
- Также оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждено здание пункта пропуска, склады, 3 десятка грузовиков, сгорели 6 фур и ранены два водителя.
- Россияне атаковали Черкасскую область "Шахедами" и попали в инфраструктурный объект.
- В ночь на 26 сентября над Украиной Силы ПВО уничтожили 26 из 38-ми ударных дронов.