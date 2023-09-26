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Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Николаева

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 09:44
Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Николаева
Фото ГСЧС

Российская ракета попала в инфраструктурный объект в Николаеве вечером 25 сентября, в результате чего возник пожар, ночью 26 сентября обломки сбитого беспилотника упали на территории агропредприятия в области.

Источник: ГСЧС в Facebook и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно ГСЧС: "Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га". 

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Фото ГСЧС

Детали: Ночью 26 сентября российские захватчики продолжили атаковать Николаевскую область. 

В результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание на территории агропредприятия на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района. Спасатели потушили пожар на площади 700 кв.м. 

 
фото ГСЧС

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

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Темы: НиколаевНиколаевская областьракетный удар
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