Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Николаева

Российская ракета попала в инфраструктурный объект в Николаеве вечером 25 сентября, в результате чего возник пожар, ночью 26 сентября обломки сбитого беспилотника упали на территории агропредприятия в области.

Источник: ГСЧС в Facebook и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Дословно ГСЧС: "Вечером 25 сентября враг нанес ракетный удар по Николаеву. На окраине города попал в объект инфраструктуры, в результате чего загорелась сухая трава и кустарники. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 га".

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Фото ГСЧС

Детали: Ночью 26 сентября российские захватчики продолжили атаковать Николаевскую область.

В результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание на территории агропредприятия на территории Березнеговатской территориальной общины Баштанского района. Спасатели потушили пожар на площади 700 кв.м.

фото ГСЧС

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

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