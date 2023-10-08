Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300
Воскресенье, 8 октября 2023, 01:54
Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль возросло до более 300 человек.
Источник: The Times of Israel
Детали: По информации медиков, по меньшей мере 1,590 человек получили ранения, многие из них – серьезные.
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Ожидается, что количество жертв продолжит расти.
Считается, что десятки гражданских лиц, а также солдат ЦАХАЛа были похищены и доставлены в Газу; ХАМАС хвастается, что количество заложников больше, чем то, что известно Израилю.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Ранее было известно о более 250 жертвах и более 1450 раненых в Израиле.