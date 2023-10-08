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Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 01:54
Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300
раненый израильский военный в Тель-Авиве 7 октября, фото Getty Images

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль возросло до более 300 человек.

Источник: The Times of Israel

Детали: По информации медиков, по меньшей мере 1,590 человек получили ранения, многие из них – серьезные.

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Ожидается, что количество жертв продолжит расти.

Считается, что десятки гражданских лиц, а также солдат ЦАХАЛа были похищены и доставлены в Газу; ХАМАС хвастается, что количество заложников больше, чем то, что известно Израилю.

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Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
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