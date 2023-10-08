Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС превысило 300

Количество жертв атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль возросло до более 300 человек.

Источник: The Times of Israel

Детали: По информации медиков, по меньшей мере 1,590 человек получили ранения, многие из них – серьезные.

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Ожидается, что количество жертв продолжит расти.

Считается, что десятки гражданских лиц, а также солдат ЦАХАЛа были похищены и доставлены в Газу; ХАМАС хвастается, что количество заложников больше, чем то, что известно Израилю.

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