Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля
Воскресенье, 8 октября 2023, 02:44
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.
Источник: заявление Нетаньяху в сети Х
Прямая речь: "Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам из-за смертоносной атаки ХАМАС.
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Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, которые проникли на нашу территорию".
Детали: Премьер Израиля добавил, что страна начинает наступление, которое "будет продолжаться без оговорок и без передышки - до достижения целей".
"Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - заявил Нетаньяху.
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Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.
- Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.