Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.

Источник: заявление Нетаньяху в сети Х

Прямая речь: "Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам из-за смертоносной атаки ХАМАС.

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Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, которые проникли на нашу территорию".

Детали: Премьер Израиля добавил, что страна начинает наступление, которое "будет продолжаться без оговорок и без передышки - до достижения целей".

"Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - заявил Нетаньяху.

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