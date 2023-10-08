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Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 02:44
Мы вступаем в долгую и тяжелую войну – премьер Израиля
Нетаньяху, фото Getty Images

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.

Источник: заявление Нетаньяху в сети Х

Прямая речь: "Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам из-за смертоносной атаки ХАМАС.

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Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, которые проникли на нашу территорию".

Детали: Премьер Израиля добавил, что страна начинает наступление, которое "будет продолжаться без оговорок и без передышки - до достижения целей".

"Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - заявил Нетаньяху.

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Предыстория: 

  • Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
  • Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
  • Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.
  • Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.

Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
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