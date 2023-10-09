Боевики ранили в Израиле украинского мальчика, еще 3 украинцев могли убить – МИД

боевики ХАМАС заходят через забор в Израиль 7 октября, фото: getty images

Украине удалось вывести из израильского города Сдерот раненого украинского мальчика. Сейчас МИД проверяет информацию о гибели двух украинцев в Израиле и смерти еще одного – в секторе Газы.

Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook

Дословно: "Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков.

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Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь".

Детали: Кроме того, удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.

В то же время в МИД сообщили, что появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа. Сейчас эту информацию проверяют.

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Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД обработал более 200 обращений граждан. Фиксируют массовую отмену авиарейсов. В МИД ищут решение для помощи украинцам выехать из страны.

Также в ведомстве получили информацию о возможной гибели украинца в секторе Газы. Ожидают официального подтверждения.

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