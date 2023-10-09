Боевики ранили в Израиле украинского мальчика, еще 3 украинцев могли убить – МИД
Украине удалось вывести из израильского города Сдерот раненого украинского мальчика. Сейчас МИД проверяет информацию о гибели двух украинцев в Израиле и смерти еще одного – в секторе Газы.
Источник: представитель МИД Олег Николенко в Facebook
Дословно: "Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков.
Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь".
Детали: Кроме того, удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля.
В то же время в МИД сообщили, что появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа. Сейчас эту информацию проверяют.
Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД обработал более 200 обращений граждан. Фиксируют массовую отмену авиарейсов. В МИД ищут решение для помощи украинцам выехать из страны.
Также в ведомстве получили информацию о возможной гибели украинца в секторе Газы. Ожидают официального подтверждения.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль.