Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы – ЦАХАЛ
Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
Источник: The Times of Israel
Детали: По его словам, все еще происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, которые вторглись в Израиль.
В то же время, он не исключает, что в этом районе все еще есть террористы.
Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.
По его словам, армия эвакуировала 15 из 24 пограничных городов и продолжит эвакуацию остальных в течение ближайшего дня.
Представитель армии Израиля также сообщил, что город Сдерот на данном этапе не будут эвакуировать.
Он добавил, что с момента начала боевых действий в субботу утром по Израилю было выпущено около 4400 ракет.
Относительно призыва резервистов, он сообщил, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро - 300 000 резервистов за 48 часов".
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что представители службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встрече в Бейруте в прошлый понедельник. Издание писало, что офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушный, наземный и морской план вторжения.
- Миссия Ирана в Организации Объединенных Наций заявила, что Тегеран не причастен к одному из самых кровавых в истории нападений на Израиль.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника.