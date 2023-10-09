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Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы – ЦАХАЛ

Алена МазуренкоПонедельник, 9 октября 2023, 11:52
Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы – ЦАХАЛ
фото: getty images

Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Источник: The Times of Israel

Детали: По его словам, все еще происходят единичные столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, которые вторглись в Израиль.

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В то же время, он не исключает, что в этом районе все еще есть террористы.

Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

По его словам, армия эвакуировала 15 из 24 пограничных городов и продолжит эвакуацию остальных в течение ближайшего дня.

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Представитель армии Израиля также сообщил, что город Сдерот на данном этапе не будут эвакуировать.

Он добавил, что с момента начала боевых действий в субботу утром по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

Относительно призыва резервистов, он сообщил, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро - 300 000 резервистов за 48 часов".

Предыстория:

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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