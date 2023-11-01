У Дубинского снова обыски – источник
Среда, 1 ноября 2023, 07:39
Утром 1 ноября правоохранители проводят ряд обысков у народного депутата Александра Дубинского.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.
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По словам источника УП, речь идет об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.
Обновлено: Позже ГБР и СБУ официально сообщили, что проводят 7 одновременных обысков по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которому может быть причастен внефракционный нардеп.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
- Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
- В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.
- В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
- 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.