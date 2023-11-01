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У Дубинского снова обыски – источник

"Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 07:39
У Дубинского снова обыски – источник
Александр Дубинский. фото из Facebook

Утром 1 ноября правоохранители проводят ряд обысков у народного депутата Александра Дубинского.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

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По словам источника УП, речь идет об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.

Обновлено: Позже ГБР и СБУ официально сообщили, что проводят 7 одновременных обысков по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которому может быть причастен внефракционный нардеп.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.
  • Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.
  • В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
  • 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Дубинскому в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Темы: Дубинский
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