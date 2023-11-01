У Дубинского снова обыски – источник

Утром 1 ноября правоохранители проводят ряд обысков у народного депутата Александра Дубинского.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Проверяется возможная причастность нардепа к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.

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По словам источника УП, речь идет об организации незаконного выезда родни сожительницы депутата.

Обновлено: Позже ГБР и СБУ официально сообщили, что проводят 7 одновременных обысков по факту незаконной переправки гражданина за границу, к которому может быть причастен внефракционный нардеп.

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