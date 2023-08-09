Дубинскому объявили подозрение

По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Дубинский в соцсетях

Детали: Нардепа подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Следствие установило, что народный депутат получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года.

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В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в роскошных отелях: Mediterraneo в Кастельдефельсе и Vincci Bit в Барселоне.

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Дубинский у себя в соцсетях подтвердил, что ему объявлено о подозрении, снова пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

Судя по видео, обнародованному нардепом, 9 августа он явился на очередной допрос в ГБР.

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