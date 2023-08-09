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Дубинскому объявили подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 12:29
Дубинскому объявили подозрение
ДУБИНСКИЙ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ TELEGRAM

По материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Дубинский в соцсетях

Детали: Нардепа подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

Следствие установило, что народный депутат получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года.

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В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

В частности, с 20 по 27 июля нардеп находился в Испании и останавливался в роскошных отелях: Mediterraneo в Кастельдефельсе и Vincci Bit в Барселоне.

ВИДЕО ДНЯ

Дубинский у себя в соцсетях подтвердил, что ему объявлено о подозрении, снова пожаловался на "политический заказ" и выразил уверенность, что "дело против него развалится".

Судя по видео, обнародованному нардепом, 9 августа он явился на очередной допрос в ГБР.

Предыстория:

  • 3 августа работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского, который во время войны уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. 
  • Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.
  • Сам нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • 4 августа Дубинский был на допросе в Государственном бюро расследований в Киеве. По словам источника УП, нардеп отказывается давать ответы по существу вопросов об обстоятельствах своего пребывания за границей и подделки документов и пытается ввести следствие в заблуждение.
  • 5 августа Государственное бюро расследований проводило обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского Владимира Колодюка.

Темы: Дубинский
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