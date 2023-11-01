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Премьера Нидерландов могут поддержать на должность генсека НАТО − Politico

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 08:56
Премьера Нидерландов могут поддержать на должность генсека НАТО − Politico
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Фото из Facebook

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте объявил о своей заинтересованности должностью генсека НАТО и уже получил первые положительные реакции от западных чиновников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Сообщается, что трое высокопоставленных европейских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, сказали, что Рютте имеет шансы получить широкую поддержку.

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Один из них спрогнозировал, что его поддержат страны восточного фланга Альянса, для которых главным вопросом является позиция кандидата по России и Украине.

Прямая речь исполнительного директора берлинского офиса Международного института стратегических исследований Бена Шрейера: "Рютте имеет преимущество в том, что он очень опытный политик из страны, которая традиционно была связующим звеном между взглядами англосаксонской и континентальной Европы. Большие страны-члены (НАТО) могут рассматривать его как хорошее компромиссное решение".

Однако получение высшей должности в Альянсе является вопросом кулуарных соглашений и лоббирования, чтобы заручиться единодушной поддержкой всех членов. Генсеку НАТО также нужно получить поддержку от Соединенных Штатов, важнейшего члена Альянса. Сейчас Рютте не имеет однозначного одобрения среди американских законодателей, некоторые его не знают.

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Кроме длительного политического опыта руководства страной НАТО во время войны России против Украины, еще одним важным фактором является опыт Рютте в общении с Дональдом Трампом, если бывший президент вернется на должность после выборов в США в следующем году.

"Рютте уже был там, когда Трамп был рядом, так что это помогает", – прокомментировал один из неназванных чиновников изданию.

Впрочем, проблемой Рютте могут стать расходы Нидерландов на оборону, отметил чиновник. "Он сидел за столом саммита (НАТО) в Уэльсе в 2014 году, когда было согласовано обязательство по расходам на оборону, и с тех пор был премьер-министром. Но он не выполнил этого обязательства", – отметил собеседник издания.

Препятствием для назначения может быть и пол Рютте, поскольку некоторые в Альянсе хотят видеть на посту генсека впервые в истории женщину. С момента создания в 1949 году НАТО всегда возглавляли мужчины. 

"Существует очень большой шанс, учитывая политическую поддержку, что эту должность получит европейская женщина... Что также было бы очень хорошо", – говорил Рютте в радиоинтервью. Однако, пока все женщины-кандидатки сталкивались с проблемами в борьбе за эту должность.

10 июля Рютте объявил, что уходит из политики. Он был премьер-министром Нидерландов почти 13 лет и останется на посту, пока не будет сформировано новое правительство.

В конце октября Рютте сообщил, что его заинтересовала должность генсека НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Йенс Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2022 года. 

Однако члены НАТО не смогли договориться о его преемнике, поэтому дважды продлевали его мандат еще на год в связи с важностью этой должности на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: НидерландыНАТО
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