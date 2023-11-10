При Зеленском никакого "Минска-3" не будет - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3".
Источник: Ермак в интервью проекту "Мосейчук+", которое было записано на Мальте в конце октября
Прямая речь Ермака: "Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском) никакого Минска-3 не будет".
Детали: Глава ОП подчеркнул, что возможные переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате. "Позиция неизменна: никаких условий по нашим территориям, по нашей независимости, по нашему суверенитету неприемлемы", - отметил он.
По его словам, партнеры не давят на Украину относительно переговоров с Россией. "Наши партнеры всегда говорят: когда, как, о чем говорить - это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства", - сказал Ермак.
При этом он убежден, что тему относительно переговоров систематически "подбрасывают" сами россияне. При этом он выразил сожаление, что эту тему подхватывают зарубежные и украинские СМИ.
Предистория:
- В интервью The Economist Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.
- Однако президент Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с Россией.
- В то же время по данным NBC News, чиновники из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.