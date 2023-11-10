При Зеленском никакого "Минска-3" не будет - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3".

Источник: Ермак в интервью проекту "Мосейчук+", которое было записано на Мальте в конце октября

Прямая речь Ермака: "Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском) никакого Минска-3 не будет".

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Детали: Глава ОП подчеркнул, что возможные переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате. "Позиция неизменна: никаких условий по нашим территориям, по нашей независимости, по нашему суверенитету неприемлемы", - отметил он.

По его словам, партнеры не давят на Украину относительно переговоров с Россией. "Наши партнеры всегда говорят: когда, как, о чем говорить - это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства", - сказал Ермак.

При этом он убежден, что тему относительно переговоров систематически "подбрасывают" сами россияне. При этом он выразил сожаление, что эту тему подхватывают зарубежные и украинские СМИ.

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