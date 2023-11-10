Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

При Зеленском никакого "Минска-3" не будет - Ермак

Станислав ПогориловПятница, 10 ноября 2023, 13:37
При Зеленском никакого Минска-3 не будет - Ермак
андрей ермак, фото: Getty images

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3".

Источник: Ермак в интервью проекту "Мосейчук+", которое было записано на Мальте в конце октября

Прямая речь Ермака: "Я могу четко сказать, что при этом президенте (Владимире Зеленском) никакого Минска-3 не будет".

Реклама:

Детали: Глава ОП подчеркнул, что возможные переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате. "Позиция неизменна: никаких условий по нашим территориям, по нашей независимости, по нашему суверенитету неприемлемы", - отметил он.

По его словам, партнеры не давят на Украину относительно переговоров с Россией. "Наши партнеры всегда говорят: когда, как, о чем говорить - это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства", - сказал Ермак.

При этом он убежден, что тему относительно переговоров систематически "подбрасывают" сами россияне. При этом он выразил сожаление, что эту тему подхватывают зарубежные и украинские СМИ.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория

  • В интервью The Economist Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.
  • Однако президент Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с Россией.
  • В то же время по данным NBC News, чиновники из Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Темы: Андрей ЕрмаквойнаРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

обновленоРоссийскую ракету сбили возле Днепра

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Все новости...
Андрей Ермак
Ермак прокомментировал разговоры о Залужном и Зеленском и "выборах-2024"
Ермак о ходе войны: 70 метров из 100 мы уже пробежали, осталось самое трудное
Причастные к экспортеру Ермака компании отправили за границу 37 млн грн для закупки мяса – расследование
Последние новости
19:01
В Мюнхене остановили протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
Все новости...
Реклама: