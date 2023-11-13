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ГБР и СБУ снова пришли с обысками к Дубинскому – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 12:11
ГБР и СБУ снова пришли с обысками к Дубинскому – источник
Дубинский. фото "Бабеля"

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ проводят обыски у внефракционного народного депутата Александра Дубинского по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Андрея Деркача (уже имеет подозрение в госизмене).

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Детали нынешнего дела и следственных действий правоохранители обещают позже.

Обновлено: Нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 3 августа 2023 года работники ГБР совместно с СБУ проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского. Нардеп назвал действия силовиков "политическим преследованием".
  • В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля. В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.
  • 9 августа генеральный прокурор сообщил Дубинскому о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу.
  • 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. 6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. 
  • 10 ноября стало известно, что работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении Дубинского по делу о служебном подлоге для выезда за границу.

Темы: Дубинский
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