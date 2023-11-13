ГБР и СБУ снова пришли с обысками к Дубинскому – источник

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ проводят обыски у внефракционного народного депутата Александра Дубинского по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Андрея Деркача (уже имеет подозрение в госизмене).

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Детали нынешнего дела и следственных действий правоохранители обещают позже.

Обновлено: Нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.

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