Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

Армия обороны Израиля сообщила, что на основе информации разведки и оперативной необходимости силы ЦАХАЛа проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАСа в определенном районе в больнице Шифа.

Источник: Армия обороны Израиля в Telegram

Дословно: "ЦАХАЛ проводит наземную операцию в Газе, чтобы победить ХАМАС и спасти наших заложников. Израиль ведет войну с ХАМАС, а не с гражданским населением в Газе".

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Детали: По информации израильских военных, силы ЦАХАЛа включают медицинские команды и людей, говорящих на арабском языке и прошедших специальную подготовку, чтобы не нанести вред гражданским лицам, которых ХАМАС использует как живой щит.

В сообщении отмечается, что в последние недели ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждал, что использование госпиталя Шифа в военных целях ставит под угрозу его защищенный статус согласно международному праву, "и предоставил достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление больницей".

Вчера Армия обороны Израиля вновь уведомила соответствующие органы власти в Газе, что все военные действия в госпитале должны быть прекращены в течение 12 часов, "к сожалению, этого не произошло".

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ЦАХАЛ также отметил, что способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы: "Мы призываем всех террористов ХАМАСа, которые находятся в больнице, сдаться".

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