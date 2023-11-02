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Из Сектора Газа эвакуировали 360 иностранцев и 81 раненого палестинца – CNN

Алена ИвашкивЧетверг, 2 ноября 2023, 04:18
Из Сектора Газа эвакуировали 360 иностранцев и 81 раненого палестинца – CNN
Люди въезжают на пограничный пункт Рафах на юге Сектора Газы, фото Getty Images

81 тяжело раненый палестинец и 360 владельцев иностранных паспортов покинули Сектор Газа в среду через пограничный пункт "Рафах".

Источник: CNN со ссылкой на неназванного чиновника египетского правительства, поскольку они не имеют права общаться со СМИ

Детали: Чиновник сказал, что люди сейчас направляются в Каир, где некоторые вылетят обратно в свои страны. Среди них есть граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.

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Все 22 международных сотрудника "Врачей без границ" также покинули Газу, а новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, "если позволит ситуация", сообщила благотворительная организация в среду.

По словам египетского чиновника, 491 иностранный гражданин был зарегистрирован для эвакуации в Египет, но 130 либо не успели пересечь границу, либо отказались пересекать без своих семей, имена которых не были зарегистрированы в списке.

Согласно информации источников, знакомых с переговорами, выход заложников стал результатом соглашения, заключенного при посредничестве Катара между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с США.

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Темы: ИзраильСектор ГазаЕгипет
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