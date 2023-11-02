Из Сектора Газа эвакуировали 360 иностранцев и 81 раненого палестинца – CNN
81 тяжело раненый палестинец и 360 владельцев иностранных паспортов покинули Сектор Газа в среду через пограничный пункт "Рафах".
Источник: CNN со ссылкой на неназванного чиновника египетского правительства, поскольку они не имеют права общаться со СМИ
Детали: Чиновник сказал, что люди сейчас направляются в Каир, где некоторые вылетят обратно в свои страны. Среди них есть граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.
Все 22 международных сотрудника "Врачей без границ" также покинули Газу, а новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, "если позволит ситуация", сообщила благотворительная организация в среду.
По словам египетского чиновника, 491 иностранный гражданин был зарегистрирован для эвакуации в Египет, но 130 либо не успели пересечь границу, либо отказались пересекать без своих семей, имена которых не были зарегистрированы в списке.
Согласно информации источников, знакомых с переговорами, выход заложников стал результатом соглашения, заключенного при посредничестве Катара между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с США.
Предыстория:
- 14 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. В срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.
- 16 октября стало известно, что Египет получил список украинцев для эвакуации.
- 1 ноября на границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации из анклава. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам. Сообщалось, что украинцев пока среди них нет.
- В среду Министерство иностранных дел начало подготовку к эвакуации украинцев из Сектора Газа после того, как власти Египта разрешили выезд иностранцев через КПП "Рафах".