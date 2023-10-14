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ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 19:16
ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы
Разрушения в Газе 14 октября, фото: NurPhoto via Getty Images

Армия обороны Израиля заявляет, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и завершает подготовку к "масштабной наземной операции".

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа

Детали: Армия обороны Израиля заявила, что осуществляет "массированные" авиаудары по многим объектам ХАМАС в Секторе Газы и вскоре предоставит более подробную информацию об этих ударах.

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В заявлении ЦАХАЛа говорится о готовности "расширить наступление" путем реализации "широкого спектра наступательных оперативных планов", которые включают "совместную и скоординированную атаку с воздуха, моря и суши".

ЦАХАЛ заявляет, что завершает призыв сотен тысяч резервистов, а управление логистики работает над тем, чтобы обеспечить войска всем необходимым для наземного наступления.

Дословно: "В последние дни средства, необходимые для ведения боевых действий, были перевезены в места сбора...

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Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и готовы повысить готовность к следующим этапам войны, с акцентом на масштабную наземную операцию".

Больше деталей: Как отмечает издание, ожидается, что военные начнут наземное вторжение в Сектор Газы, но на его масштабы и время проведения могут повлиять оперативные соображения, поскольку напряженность на северной границе растет.

Что предшествовало: 12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг в течение 24 часов для собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.

Предыстория:

  • 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль.
  • Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газы, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Сообщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
  • Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле Сектора Газы.
  • 10 октября Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газы.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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