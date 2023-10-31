Отчет ООН: 70% погибших в Газе − это женщины и дети

С 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль и ЦАХАЛ начал наносить ответные удары, в Секторе Газа погибли более 8 000 человек, две трети из которых − это женщины и дети, сообщает ООН.

Источник: отчет на сайте ООН

Детали: Организация цитирует ряд представителей гуманитарных миссий, работающих в Газе. Они в свою очередь ссылаются на данные Министерства здравоохранения в Газе и гуманитарных организаций.

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В частности, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппо Лаззарини сообщил, что последние три недели "были ужасными" и сейчас "почти все в Израиле, на оккупированной палестинской территории и в регионе находятся в трауре".

Он добавил, что, по данным Save the Children, почти 70% погибших в Секторе Газа − это дети и женщины. Эта организация 29 октября сообщила, что только за три недели в Газе было убито почти 3200 детей, что превышает количество детей, которые ежегодно погибают в зонах конфликтов в мире, начиная с 2019 года.

Лаззарини подчеркнул, что такие страшные цифры не могут быть "сопутствующим потерями", и добавил, что военные не жалеют ни церквей, ни мечетей, ни больниц и объектов БАПОР, в том числе тех, которые предоставляют убежище перемещенным лицам, − даже в местах, защищенных международным гуманитарным правом, уже погибли и получили ранения очень много людей.

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"Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием", − сказал он, добавив, что после двух недель полной осады базовые услуги разрушаются, заканчиваются медикаменты, еда, вода и топливо, а улицы начинают переполняться нечистотами.

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, по данным палестинского Министерства здравоохранения, в Газе было убито более 8 300 палестинцев, в том числе более 3 400 детей, а более 6 300 детей получили ранения.

Прямая речь Рассел: "Это означает, что более 420 детей погибают или получают ранения в Газе ежедневно. Это цифра, которая должна потрясти каждого из нас до глубины души".

Она также подчеркнула, что были убиты более 30 израильских детей и еще по меньшей мере 20 остаются заложниками в Секторе Газа.

В ООН также отметили, что за три недели с севера на юг было вытеснено более одного миллиона человек; но и юг подвергался бомбардировкам, в результате которых погибло много людей, поэтому сейчас "в Газе нет безопасного места".

В результате вынужденного перемещения, по словам Лаззарини, более 670 000 перемещенных лиц сейчас находятся в переполненных школах и зданиях БАПОР, где они живут в ужасных антисанитарных условиях, с ограниченными запасами еды и воды.

Он добавил, что последним ударом стало отключение связи в эти выходные, которое усилило панику и страдания людей в Газе, поскольку они не могли связаться со своими близкими, чтобы узнать, живы они или мертвы.

Лаззарини также сообщил, что БАПОР за последние три недели потерял 64 коллеги, причем последняя такая трагедия произошла "два часа назад", когда погиб его коллега Самир вместе с женой и восемью детьми.

"Это самое большое количество гуманитарных работников ООН, погибших в конфликте за такое короткое время", − сказал он.

Лаззарини подчеркнул, что 13 000 его коллег в Газе, которые содержали 150 приютов БАПОР, поддерживали работу трети медицинских центров, руководили 80 мобильными медицинскими бригадами, способствовали въезду гуманитарных конвоев и распределяли остатки топлива в больницах, пекарнях и приютах, вскоре не смогут работать, поскольку у них заканчиваются топливо, вода, еда и медикаменты.

Прямая речь Лаззарини: "Сегодня жители Газы чувствуют, что к ним относятся не так, как к другим гражданским. Большинство из них чувствуют, что они в ловушке войны, к которой они не имеют никакого отношения. Они чувствуют, что мир приравнивает их всех к ХАМАСу. Это опасно. Все население дегуманизируется".

Рассел добавила, что те небольшие запасы чистой воды, оставшиеся в Газе, быстро заканчиваются, и более 2 миллионов человек испытывают острую потребность в питьевой воде.

Директор Отдела финансирования гуманитарной деятельности и мобилизации ресурсов Управления по координации гуманитарных вопросов Лиза Духтен, описывая систему здравоохранения, которая находится в состоянии разрушения, сообщила, что пациенты лежат на полу и в коридорах, а хирурги оперируют без анестезии.

По ее словам, из примерно 50 000 беременных женщин 5 500 должны родить в течение следующих 30 дней. Жизнь 1 000 пациентов, которые зависят от диализа, и 130 недоношенных детей в инкубаторах висит на волоске, из-за ненадлежащей работы резервных генераторов больниц.

Все они призвали расширить гуманитарную помощь Сектору Газа. В частности, немедленно принять резолюцию, которая "напомнит сторонам об их обязательствах по международному праву", призывает к прекращению огня, требует от сторон обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, а также требует немедленного и безопасного освобождения всех заложников.

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