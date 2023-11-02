Египет впустит около 7 тысяч иностранцев в рамках эвакуации из Газы

Египет заявляет, что около 7000 владельцев иностранных паспортов смогут выехать из Сектора Газа через КПП "Рафах".

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление помощника министра иностранных дел Исмаила Хайрата на встрече с иностранными дипломатами, посол Украины в Египте Николай Нагорный в эфире Радио Свобода

Детали: По информации СМИ, Хайрат заявил, что Египет готовится "способствовать приему и эвакуации иностранных граждан из Газы через контрольно-пропускной пункт Рафах". Он добавил, что речь идет об около 7000 человек, представляющих более 60 национальностей.

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В среду посол Украины в Египте Николай Нагорный также подтвердил, что эвакуировать планируют около 7000 иностранцев. В украинском списке – 358 человек.

Предыстория:

12 октября Армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг для собственной безопасности.

КПП Рафах находится на границе между египетским Синайским полуостровом и контролируемой ХАМАСом Газой, на юге анклава.

Ранее СМИ писали о его закрытии из-за израильских ударов. Однако Египет утверждает, что КПП Рафах открыт, а эвакуация невозможна из-за израильских бомбардировок. Израиль заявляет, что террористическая группировка ХАМАС препятствует эвакуации палестинцев из северной части Сектора Газа.

14 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь настроить механизм эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. В срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.

16 октября стало известно, что Египет получил список украинцев для эвакуации.

1 ноября стало известно, что на границе Сектора Газа с Египтом открыли КПП "Рафах" для эвакуации из анклава. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам. Украинцев пока среди них нет.