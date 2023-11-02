После потери нескольких С-400 в Украине Россия ослабит ПВО в других местах – разведка Британии

В Минобороны Великобритании считают, что после потери нескольких ЗРК большой дальности в Украине России придется ослабить свою противовоздушную оборону в других местах.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по войне в Украине, "Европейская правда"

Детали: Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате украинских ударов в течение последней недели, отметили британские аналитики. 26 октября 2023 года российские СМИ сообщили, что три российские пусковые установки SA-21 (С-400) были уничтожены в Луганской области.

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Украинские источники сообщили о дополнительных потерях российской противовоздушной обороны в Крыму.

Как подчеркнули в МО Британии, Россия уже давно отдает приоритет мощным, высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

Недавние потери подчеркивают, что российская интегрированная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, увеличит и без того значительную нагрузку на оставшиеся системы и операторов.

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Существует реальная возможность того, что, заменяя уничтоженные системы в Украине, Россия ослабит свою противовоздушную оборону в других операционных зонах, отметили британские аналитики.

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