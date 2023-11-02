Смена министра обороны повысила мандат доверия ко мне - руководитель Госоператора тыла Жумадилов

Личное знакомство с нынешним министром обороны Рустемом Умеровым повысило мандат доверия к главе новосозданного Госоператора тыла.

Источник: руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Способствовало ли наше знакомство тому, что создается агентство? Нет. Потому что агентство создается как объективная необходимость. Способствовало ли оно тому, чтобы я запустил это агентство? Да, способствовало, потому что действительно мы давно знакомы и министр точно знает о моих профессиональных и личных качествах, которые необходимы для того, чтобы выполнять эту задачу".

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Детали: По словам Жумадилова, при каденции министра обороны Алексея Резникова он "не всегда был уверен, действительно ли есть политическая воля двигать создание" Госоператора тыла.

Он также добавляет, что новый глава Минобороны Рустем Умеров "имеет такие же красные линии", как и сам Жумадилов.

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