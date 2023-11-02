Зміна міністра оборони підвищила мандат довіри до мене – керівник Держоператора тилу Жумаділов
Особисте знайомство з нинішнім міністром оборони Рустемом Умєровим підвищило мандат довіри до очільника новоствореного Держоператора тилу.
Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді".
Пряма мова: "Чи наше знайомство сприяло тому, що створюється агенція? Ні. Бо агенція створюється як об'єктивна необхідність. Чи сприяло воно тому, щоб я запустив цю агенцію? Так, сприяло, бо справді ми давно знайомі і міністр точно знає про мої професійні та особисті якості, які необхідні для того, щоб виконувати цю задачу".
Деталі: За словами Жумаділова, за каденції міністра оборони Олексія Рєзнікова він "не завжди був впевнений, чи дійсно є політична воля рухати створення" Держоператора тилу.
Він також додає, що новий очільник Міноборони Рустем Умєров "має такі самі червоні лінії", як і сам Жумаділов.
Нагадаємо:
- Міністерство оборони створило "новий інструмент" для закупівель продуктів Збройним силам - агентство "Державний оператор тилу", яке запрацює на повну з 1 грудня.
- Гендиректором ДП "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова. Він сподівається зробити з агенції ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.