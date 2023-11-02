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Зміна міністра оборони підвищила мандат довіри до мене – керівник Держоператора тилу Жумаділов

Софія СередаЧетвер, 2 листопада 2023, 12:35
Зміна міністра оборони підвищила мандат довіри до мене – керівник Держоператора тилу Жумаділов

Особисте знайомство з нинішнім міністром оборони Рустемом Умєровим підвищило мандат довіри до очільника новоствореного Держоператора тилу.

Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Чи наше знайомство сприяло тому, що створюється агенція? Ні. Бо агенція створюється як об'єктивна необхідність. Чи сприяло воно тому, щоб я запустив цю агенцію? Так, сприяло, бо справді ми давно знайомі і міністр точно знає про мої професійні та особисті якості, які необхідні для того, щоб виконувати цю задачу".

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Деталі: За словами Жумаділова, за каденції міністра оборони Олексія Рєзнікова він "не завжди був впевнений, чи дійсно є політична воля рухати створення" Держоператора тилу.

Він також додає, що новий очільник Міноборони Рустем Умєров "має такі самі червоні лінії", як і сам Жумаділов.

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Нагадаємо:

  • Міністерство оборони створило "новий інструмент" для закупівель продуктів Збройним силам - агентство "Державний оператор тилу", яке запрацює на повну з 1 грудня.
  • Гендиректором ДП "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова. Він сподівається зробити з агенції ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.

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