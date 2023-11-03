41% американцев считают, что США слишком поддерживают Украину – соцопрос

41% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины, этот показатель значительно вырос с июня этого года, когда он составлял 29%.

Источник: результаты опроса американского социологического института Gallup, "Голос Америки"

Детали: 25% американцев считают, что США недостаточно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. В прошлом году этот показатель был на уровне 38%.

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Доля тех, кто считает, что поддержка достаточна, уменьшилась за этот же промежуток времени с 43% до 33%.

По данным Gallup, в августе 2022 года большинство американцев - 66% - считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее прежней территории, даже если это приведет к длительному конфликту. Это мнение несколько ослабло, поскольку сейчас 54% американцев придерживаются такой точки зрения.

43% выступают за то, чтобы США пытались помочь быстро завершить войну, даже если это будет означать, что Украина уступит свою территорию России.

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Социологи также обращают внимание на рост скепсиса Республиканской партии относительно помощи Украине - 62% республиканцев чаще считают, что США делают слишком много, тогда как в августе 2022 года такого мнения придерживались 43%. Среди демократов доля скептиков выросла незначительно - с 9% до 14%.

Отвечая на вопрос, должны ли США поддерживать Украину финансово столько, сколько Украине потребуется, без финансовых ограничений, 37% респондентов Gallup ответили положительно. В то же время цифры отличаются, в зависимости от политических предпочтений. Так, с утверждением согласились 14% республиканцев, 35% - независимых респондентов, и 65% демократов.

Среди всех опрошенных Gallup, 20% считает, что Украина побеждает в войне, 14% считают, что побеждает Россия, а 64% считают, что не побеждает ни одна из сторон.