США будут требовать у Израиля кратковременное прекращение огня – NYT
Госсекретарь США Энтони Блинкен будет призывать правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Секторе Газа, чтобы обеспечить освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи.
Источник: The New York Times
Детали: То, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из нескольких вопросов, которые Блинкен поднимет с Нетаньяху и другими официальными лицами, в Израиле в пятницу.
В разговоре с журналистами перед тем, как сесть в самолет на Ближний Восток, Блинкен сказал, что частью его миссии будет помощь в обеспечении защиты гражданских лиц в Секторе Газа во время войны.
Представители Белого дома подчеркнули, что просьба о паузе сильно отличается от общего прекращения огня, которое, по мнению администрации Байдена, принесет пользу ХАМАСу, позволит ему оправиться от интенсивной бомбардировки Израилем.
Предыстория:
- 11 октября ЦАХАЛ объявил об убийстве министра финансов ХАМАСа Джавада Абу Шамалы.
- Также израильские военные 12 октября сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.
- 1 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеет огромные достижения в своей наземной операции в Секторе Газа.
- Также в среду стало известно, что в результате удара по лагерю для беженцев в Джабалии на севере сектора Газа ликвидирован один из командиров ХАМАС Ибрагим Биари.
- 2 ноября в результате второго за два дня авиаудара Израиля по лагерю беженцев Джабалия в Секторе Газа погибли по меньшей мере 80 человек.