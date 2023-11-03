Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США будут требовать у Израиля кратковременное прекращение огня – NYT

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 01:38
США будут требовать у Израиля кратковременное прекращение огня – NYT
Израиль бомбит Сектор Газа, фото Getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет призывать правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Секторе Газа, чтобы обеспечить освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи.

Источник: The New York Times

Детали: То, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из нескольких вопросов, которые Блинкен поднимет с Нетаньяху и другими официальными лицами, в Израиле в пятницу.

Реклама:

В разговоре с журналистами перед тем, как сесть в самолет на Ближний Восток, Блинкен сказал, что частью его миссии будет помощь в обеспечении защиты гражданских лиц в Секторе Газа во время войны.

Представители Белого дома подчеркнули, что просьба о паузе сильно отличается от общего прекращения огня, которое, по мнению администрации Байдена, принесет пользу ХАМАСу, позволит ему оправиться от интенсивной бомбардировки Израилем.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
США
США используют дроны для поиска заложников в Секторе Газа – СМИ
Сенат утвердил командующую ВМС США
41% американцев считают, что США слишком поддерживают Украину – соцопрос
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: