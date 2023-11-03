США будут требовать у Израиля кратковременное прекращение огня – NYT

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет призывать правительство Израиля согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в Секторе Газа, чтобы обеспечить освобождение заложников и распределение гуманитарной помощи.

Источник: The New York Times

Детали: То, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из нескольких вопросов, которые Блинкен поднимет с Нетаньяху и другими официальными лицами, в Израиле в пятницу.

Реклама:

В разговоре с журналистами перед тем, как сесть в самолет на Ближний Восток, Блинкен сказал, что частью его миссии будет помощь в обеспечении защиты гражданских лиц в Секторе Газа во время войны.

Представители Белого дома подчеркнули, что просьба о паузе сильно отличается от общего прекращения огня, которое, по мнению администрации Байдена, принесет пользу ХАМАСу, позволит ему оправиться от интенсивной бомбардировки Израилем.

Предыстория: