Сенат утвердил командующую ВМС США

Сенат США в четверг утвердил ранее назначенную адмирала Лизу Франчетти командующей Военно-морских операций США.

Источник: Defense News

Детали: Франчетти стала первой женщиной на этой должности.

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Франчетти также является первой женщиной, которая вошла в Объединенный комитет начальников штабов.

В последние месяцы она исполняла обязанности командующего ВМС, но оставалась заместителем начальника.

Франчетти служит в американском флоте с 1985 года.

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