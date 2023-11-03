Сенат утвердил командующую ВМС США
Пятница, 3 ноября 2023, 05:33
Сенат США в четверг утвердил ранее назначенную адмирала Лизу Франчетти командующей Военно-морских операций США.
Источник: Defense News
Детали: Франчетти стала первой женщиной на этой должности.
Реклама:
Франчетти также является первой женщиной, которая вошла в Объединенный комитет начальников штабов.
В последние месяцы она исполняла обязанности командующего ВМС, но оставалась заместителем начальника.
Франчетти служит в американском флоте с 1985 года.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В июле президент США Джо Байден выдвинул на должность руководителя Военно-морских сил США адмирала Лизу Франчетти.