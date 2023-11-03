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Сенат утвердил командующую ВМС США

Алена ИвашкивПятница, 3 ноября 2023, 05:33
Сенат утвердил командующую ВМС США
Лиза Франчетти, Фото Defense Department

Сенат США в четверг утвердил ранее назначенную адмирала Лизу Франчетти командующей Военно-морских операций США.

Источник:  Defense News

Детали: Франчетти стала первой женщиной на этой должности.

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Франчетти также является первой женщиной, которая вошла в Объединенный комитет начальников штабов.

В последние месяцы она исполняла обязанности командующего ВМС, но оставалась заместителем начальника.

Франчетти служит в американском флоте с 1985 года.

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Темы: США
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