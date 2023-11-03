США используют дроны для поиска заложников в Секторе Газа – СМИ
Пятница, 3 ноября 2023, 06:03
Соединенные Штаты используют дроны для наблюдения над Сектором Газы в поисках заложников, которых захватил ХАМАС.
Источник: Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников
Детали: США запускают беспилотники для сбора разведывательной информации над Сектором Газа, чтобы помочь найти заложников. Один из чиновников сказал, что они осуществляют полеты уже больше недели.
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Представители США заявили, что 10 американцев, которых считают пропавшими без вести, могут быть среди тех 200 человек, взятых в заложники в Секторе Газа.
Люди, по словам чиновников, удерживаются в разветвленной сети туннелей ХАМАСа.
Предыстория:
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