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Немецкий генерал: Военная поддержка Украины - это задача на десятилетия

"Европейская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 11:35

В Германии настроены оказывать военную поддержку Украине до конца этого десятилетия и далее.

Источник: "Европейская правда", генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель Специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, в интервью газетам Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten

Детали: По его словам, с началом войны на Ближнем Востоке для Германии ничего не меняется: "Для нас понятно: мы поддерживаем Украину так же, как и Израиль".

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Однако, как отметил генерал, начальная ситуация в обеих странах очень отличается.

"Украинские вооруженные силы только начинают модернизироваться. Армия Израиля хорошо оснащена, хорошо обучена и готова со дня на день вести войну. Экономические возможности Украины и Израиля также абсолютно разные. Кроме того, природа войны отличается", – пояснил Фройдинг.

Он отметил, что если в начале большой войны речь шла преимущественно о ситуативной поддержке, то сейчас идет планирование на долгосрочную перспективу.

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"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы говорим о том, как должны выглядеть будущие украинские вооруженные силы. Понятно одно: военная поддержка Украины – это задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже предусмотрены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", – отметил генерал.

Он отметил необходимость помочь Украине развивать способности, чтобы она могла оставаться свободным государством, способным защитить себя и сдерживать нападающих.

"Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", – сказал немецкий генерал.

Фройдинг также рассказал, что с начала полномасштабной российской агрессии против Украины более 8 тысяч украинских солдат прошли подготовку в Германии.

Накануне Германия отчиталась о новой партии переданной Украине военной помощи, охватывающей разнообразное оборудование – от бронемашин до защитных очков.

Напомним, в предыдущий пакет вошла еще одна система IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

Темы: Германияденьгивойна
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