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Видимо, Германии надо больше времени для решения по Taurus − Кулеба

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 12:44
Видимо, Германии надо больше времени для решения по Taurus − Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото из Facebook МИД

Украина все еще рассчитывает получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Кулебы в эфире немецкого телеканала ZDF 

Прямая речь министра: "Объяснения, которые вы открыто слышите в немецких медиа − такие же, как мы слышим за закрытыми дверями. Эти объяснения время от времени развиваются. На этой неделе мы услышали позицию министра обороны. Как мы понимаем, вопрос о Taurus обсуждается, но немецкому правительству нужно больше времени, чтобы сформировать финальное решение".

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Детали: Он также отреагировал на беспокойство со стороны Берлина относительно того, что Украина может использовать немецкие ракеты для ударов по территории РФ.

По словам Кулебы, Украина построила очень доверительные отношения со многими странами и если какая-то страна просит ограничить диапазон вооружения определенной территорией, то Украина это делает.

Говоря о текущей немецкой поддержке Украины в войне, Кулеба поблагодарил за решение Берлина передать системы ПВО Patriot.

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Предыстория:

  • Недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил в интервью "ЕвроПравде", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить эскалации войны.
  • Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Темы: Германияпомощь УкраинеКулеба Дмитрий
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