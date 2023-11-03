Россия из артиллерии обстреляла Никополь, раненый мужчина

В течение дня 3 ноября Россия 7 раз обстреливала Никопольский район в Днепропетровской области, ранен 51-летний мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Семь раз в течение дня агрессор обстреливал Никопольщину. Выпустил более трех десятков артиллерийских снарядов.

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Попал по Мировской и Марганецкой общинам. Но больше всего досталось самому Никополю".

Детали: Пострадавшего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также повреждены 13 гаражей и 6 автомобилей. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, линии электропередач. Избито и коммунальное предприятие.