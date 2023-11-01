Россияне утром обстреляли Никополь: есть погибшая, 6 раненых
Среда, 1 ноября 2023, 10:07
В результате утренней атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура
Прямая речь: "Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе.
Реклама:
Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще - 73-летний мужчина".
Детали: Повреждено частное предприятие. Информация уточняется.
Обновлено: Днепропетровская областная прокуратура сообщает, что 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате вражеской атаки БПЛА на Никополь. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.
ВИДЕО ДНЯ