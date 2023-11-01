Россияне утром обстреляли Никополь: есть погибшая, 6 раненых

В результате утренней атаки беспилотника на город Никополь в Днепропетровской области погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Днепропетровская областная прокуратура

Прямая речь: "Утром враг ударил по Никополю. Направил на город дрон-камикадзе.

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Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще - 73-летний мужчина".

Детали: Повреждено частное предприятие. Информация уточняется.

Обновлено: Днепропетровская областная прокуратура сообщает, что 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате вражеской атаки БПЛА на Никополь. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.

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