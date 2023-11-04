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СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу, а Путин дал ему премию

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 10:13
СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу, а Путин дал ему премию
Патриарх РПЦ Кирилл, фото AFP via Getty Images

Служба безопасности и Офис генерального прокурора Украины собрали доказательную базу на патриарха Русской православной церкви Владимира Гундяева (Кирилла), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

Источник: сайт СБУ, российское агентство РИА Новости

Детали: На основании собранных доказательств Гундяеву сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Для распространения пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардии РФ Золотова на войну против Украины. Также в конце февраля 2023 года на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины. Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

"Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства", - заявили в спецслужбе.

С начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.

Вместе с тем, президент страны-агрессора Владимир Путин в субботу присудил патриарху Кириллу премию президента РФ "за вклад в укрепление единства российской нации" 2023 года, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Темы: РосcияцерковьСБУПутин
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