В России прошли неудачные испытания носителей ядерного оружия – разведка

По данным украинской разведки, в России в конце октября и в начале ноября состоялись неудачные испытания носителей ядерного оружия – ракет "Ярс" и "Булава".

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Дословно: "1 ноября 2023 года государство-агрессор Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил РФ.

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Запуск ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская обл.) по цели на полигоне "Кура" (Камчатка) осуществил боевой расчет 33 ракетной армии ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

По данным ГУР МО Украины, ракета "Ярс" сбилась с курса, как и во время предыдущих командно-штабных учений стратегических ядерных сил государства-агрессора России 25 октября 2023 года.

Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "Булава", что в очередной раз показало ее ненадежность".

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Детали: В ГУР утверждают, что серьезные проблемы Москва имеет также с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования – это один из ключевых проектов в объявленном агрессором процессе модернизации стратегических ядерных сил РФ.

Ракета "Сармат" в России создается с 2009 года. Согласно первоначальным планам Москвы, ее должны были принять на вооружение еще 5 лет назад – в 2018-м, но дату постоянно откладывали. В конце концов, "Сармат" приняли на вооружение только в сентябре 2023-го – после первого и единственного полноценного испытания, проведенного в апреле этого года.

Дословно ГУР: "По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета".

Больше деталей: Также ГУР сообщает, что запланированные Россией на 2023 год поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 перенесены на более поздний срок, поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32.

"Все перечисленные проблемы стратегических ядерных сил государства-агрессора РФ – прямое следствие санкционной политики цивилизованного мира против Москвы за развязанную ею войну против Украины, а также неспособности научно-технической и промышленной баз террористической России изготовить необходимые компоненты на замену импортным", - заявили в разведке.