Зеленский и фон дер Ляйен поблагодарили украинских железнодорожников

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в торжествах по случаю Дня железнодорожника в Киеве.

Источник: Укринформ

Детали: Зеленский напомнил, что украинские железнодорожники помогли эвакуировать 4 миллиона человек из зоны боевых действий.

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"Наша железная дорога, вы все, вы смогли перевезти уже только с начала этого года более 120 млн тонн грузов, в том числе и глобально важных грузов, таких, как продовольствие. И я благодарен каждой стране и Евросоюзу за поддержку железнодорожных путей", - сказал Зеленский.

По его словам, с начала полномасштабной войны украинские железнодорожники смогли построить новые жизненно важные маршруты, в которых Украина нуждалась десятки лет.

"И это маршруты с Польшей, с Румынией, Молдовой. Украинские железнодорожники добавляют Европе внутренней интегрированности, внутренних связей", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что "наша железная дорога - это гораздо больше, чем просто транспорт".

"Это гарантия, что наши люди, наша украинская экономика, наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают. Наша железная дорога - это гарантия, что области Украины, наши города, наши села в разных частях нашего государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни с необходимыми смыслами, с необходимыми товарами", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российско-украинская война унесла жизни 530 работников украинской железной дороги. Их память присутствующие почтили минутой молчания.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина может гордиться своими железнодорожниками.

Урсула фон дер Ляйен на вокзале Киева 4 ноября, фото Укринформ

"С самого начала российской войны против Украины вы работаете непрерывно в таких сложных условиях. Вы помогаете своим соотечественникам находить убежище в Европейском Союзе и возвращаться снова домой. Вы перевозите зерно и жизненно важные продукты из Украины и ко всему миру. И вы связываете свою страну и свой народ. Вы поддерживаете линию жизни, и я могу стать свидетелем этого, потому что уже 6 раз я приезжаю в Киев поездом, и я могу сказать, что этот поезд стал легендой", - сказала она.

Зеленский и фон де Ляйен поблагодарили украинских железнодорожников за их работу. Президент вручил им государственные награды.

4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника.