Умеров прокомментировал увольнение Хоренко
Суббота, 4 ноября 2023, 15:35
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что не будет объяснять причины увольнения командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, но тот сейчас нужен "на определенном направлении".
Источник: Умеров в Facebook
Дословно: "Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ.
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Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины.
Дополнительно комментировать причины и предпосылки изменения руководящих военных должностей во время войны – давать основания врагу ослаблять Украину".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент Владимир Зеленский своим указом от 3 ноября уволил Хоренко и назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Лупанчука.
- В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.
- Сам Хоренко заявил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Сил спецопераций, а представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал.
- В субботу в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.