Умеров прокомментировал увольнение Хоренко

Рустем Умеров, фото из его Facebook

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что не будет объяснять причины увольнения командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, но тот сейчас нужен "на определенном направлении".

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Вчера по моему представлению, как это предусмотрено законодательством, было принято кадровое решение относительно командующего Сил специальных операций ВСУ.

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Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины.

Дополнительно комментировать причины и предпосылки изменения руководящих военных должностей во время войны – давать основания врагу ослаблять Украину".

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