Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны истощают россиян, наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении - Генштаб

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 19:29
Силы обороны истощают россиян, наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении - Генштаб
фото: генштаб

Генштаб Вооруженных сил сообщил, что украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении, наносят потери россиянам и истощают их.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб называет сложной ситуацию на Востоке и Юге.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Винторовка, Середина-Буда, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 6 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Катериновки Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Бердичев Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Богоявленка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское Херсонской области. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михайловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Херсон, Ромашково Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Дословно: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника".

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
война
В Германии группа россиян напала на украинцев
Россияне имеют потери и перегруппировываются возле Купянска - Сырский
В Крыму воздушная тревога, Севастопольская бухта в дыму
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: