Силы обороны истощают россиян, наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении - Генштаб

Генштаб Вооруженных сил сообщил, что украинские военные наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении, наносят потери россиянам и истощают их.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб называет сложной ситуацию на Востоке и Юге.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Винторовка, Середина-Буда, Прогресс, Рожковичи, Дружба, Барановка Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отбили 6 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки Луганской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Катериновки Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. В то же время противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили 20 атак. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Бердичев Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отбили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось более 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Золотая Нива, Богоявленка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Чаривне, Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское Херсонской области. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Михайловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Херсон, Ромашково Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

Дословно: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника".