Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии группа россиян напала на украинцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 4 ноября 2023, 20:20
В Германии группа россиян напала на украинцев
фото: novostipmr

Группа из семи молодых россиян намеренно спровоцировала и напала на четырех украинцев в немецком городе Бремен.

Источник: Bild, "Европейская правда"

Детали: По информации издания, нападение произошло во вторник вечером, когда четверо украинцев (всем по 19 лет) сидели на скамейке в парке возле главного железнодорожного вокзала, и к ним подошла группа россиян.

Реклама:

По предварительным данным, семеро россиян искали возможность устроить драку, выкрикивая пророссийские лозунги (в частности "Свободу России"), и набросились на украинцев.

Впоследствии 16-летний россиянин вытащил пистолет и ударил одного из украинцев по голове. После избиения нападавшие отобрали у него наручные часы и наушники и скрылись.

Как говорится в материале Bild, своевременно оповещенные сотрудники федеральной полиции смогли арестовать 16-летнего россиянина и передать его законным опекунам.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее полиция польского Гданьска задержала трех человек, причастных к нападению на пару 16-летних подростков из Украины.

Как сообщалось, шотландская полиция расследует нападение на трех украинских подростков в Эдинбурге в минувшие выходные, которое, вероятно, произошло на расистской почве.

В конце августа в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Темы: Германияукраинцыбеженцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Германия
Шольц обсудил с Си войну РФ против Украины
Кулеба встретился с главой Rheinmetall в Берлине: говорит, что оружия будет больше
Видимо, Германии надо больше времени для решения по Taurus − Кулеба
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: