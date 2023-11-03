Кулеба встретился с главой Rheinmetall в Берлине: говорит, что оружия будет больше
Пятница, 3 ноября 2023, 14:07
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.
Источник: Кулеба в Twitter (X), Европейская правда
Детали: Кулеба рассказал, что встретился в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.
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Прямая речь: "У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий".
Что предшествовало:
- В октябре объявили, что Украина уже официально зарегистрировала совместное предприятие Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".
- Перед этим Rheinmetall объявил об очередном заказе от Бундесвера на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины.
- Также сообщалось, что Украина в 2023 году стала крупнейшим получателем немецкого оружия.
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