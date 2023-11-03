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Кулеба встретился с главой Rheinmetall в Берлине: говорит, что оружия будет больше

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 14:07
Кулеба встретился с главой Rheinmetall в Берлине: говорит, что оружия будет больше
Фото из твитера Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках визита в Германию встретился с гендиректором оборонного концерна Rheinmetall и обсудил с ним расширение сотрудничества немецкого и украинского оборонпрома.

Источник: Кулеба в Twitter (X), Европейская правда

Детали: Кулеба рассказал, что встретился в Берлине с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером.

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Прямая речь: "У Украины будет больше оружия и боеприпасов, чтобы защищаться, защищать гражданское население и инфраструктуру от российских атак. Мы обсудили способы дальше развивать альянс немецкой и украинской оборонных индустрий".

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Темы: Кулеба ДмитрийГерманияоружие
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