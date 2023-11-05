Доброволец из Польши умер в больнице Харькова после ДТП

В харьковской больнице умер 49-летний доброволец из Польши Мацей Беднарский, который воевал в Украине против российских захватчиков.

Источник: Польское радио, журналистка Каролина Баца-Погожельская

Детали: Беднарский поехал в Украину воевать с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в ДТП, после чего боролся за жизнь в больнице.

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Баца-Погожельская ухаживала за Беднарским в больнице после аварии. Бойца планировали вывести из комы и транспортировать в Киев.

Журналистка выразила благодарность врачам военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь его спасти.