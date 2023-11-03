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В Харькове снесли часть 100-летнего колледжа, в который попал дрон РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 ноября 2023, 15:04
В Харькове снесли часть 100-летнего колледжа, в который попал дрон РФ
Скрин из видео новости.live харьков

В Харькове обесточили часть района, чтобы разобрать завалы колледжа, куда ночью попал российский дрон, а также снесли аварийную часть здания.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях, Новости.Live Харьков

Прямая речь Терехова: "В результате ночных вражеских атак серьезно пострадало здание одного из учебных заведений города. Сейчас снимаем контактную сеть, чтобы работники ГСЧС могли разобрать завалы изнутри. 

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Движение трамвая №27 на этом участке, соответственно, на некоторое время остановлено. 

Инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных трудностей в части Основянского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии".

Детали: СМИ обнародовали видео сноса аварийной части колледжа. 

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Терехов добавил, что другие попадания пришлись на СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы. Также немало вреда нанесен жилым домам - рядом с местами прилетов будут ремонтировать крыши.

За помощью обратились несколько человек. Они не имеют ранений, но находятся в состоянии стресса. Врачи оказывают им необходимую психологическую помощь.

 
фото з соцмереж Терехова

Справочно: Судя по видео, речь идет о Харьковском колледже транспортных технологий, построенном в 1915 году.

Предыстория: 

  • Утром стало известно, что около 00:45 враг нанес удар по Харькову 4-мя дронами-камикадзе типа "Шахед".
  • Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждения получило здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары.

Темы: Харьковкультураобразованиеобстрел
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