Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте произошло 82 боевых столкновения с врагом – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 ноября 2023, 07:34
На фронте произошло 82 боевых столкновения с врагом – сводка
украинские воины, иллюстративное фото Эльдара Спарахмана, УП

За минувшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения Сил обороны с российскими захватчиками.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.

Реклама:

В общем враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски Сил обороны на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 4 атаки противника.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Защитники держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины здесь отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
война
ISW проанализировал колонку Залужного о войне в Украине
Израиль отреагировал на отзыв Турцией посла
Израиль ударил в ответ по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане – ЦАХАЛ
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: